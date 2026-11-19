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फिरोजाबाद के थाना फरिहा क्षेत्र के गांव अहमदपुर मढ़ा में धान की थ्रेसर मशीन से दर्दनाक हादसा हो गया। थ्रेसर मशीन के पलट जाने से तीन किशोर दब गए। हादसे में एक किशोर कन्हैया उम्र 14 वर्ष पुत्र विदेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य किशोर घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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