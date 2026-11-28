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फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के बघार स्थित मेजर एसडी सिंह पीजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास में शनिवार दोपहर बीएएमएस प्रथम सेमेस्टर के छात्र हरिओम सिंह (25) ने फंदा लगाकर जान दे दी। साथी छात्रों ने उसे उतारकर लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि शव मोर्चरी में रखवाकर पुलिस व परिजनों को सूचना दे दी गई है।

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