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कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार 24 नवंबर को फर्रुखाबाद के पांचाल घाट, शृंगीरामपुर और ढाई घाट सहित विभिन्न गंगा तटों पर भोर 3 बजे से ही श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान, पूजा-अर्चना और दान-पुण्य शुरू कर दिया, जबकि शाम को देव दीपावली मनाई जाएगी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर गंगा में बैरिकेडिंग, गोताखोर व पुलिस बल तैनात किया गया है और 24 घंटे के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध व रूट डायवर्जन लागू किया गया है।

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