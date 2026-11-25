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इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाली महिला के व्हाट्सएप स्टेटस पर सोने-चांदी के गहने देखकर एक महिला ने अपने प्रेमी व उसके साथी संग मिलकर लाखों के जेवरात व नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने मंगलवार देर रात कार में चोरी के माल का बंटवारा करते समय महिला, उसके प्रेमी, एक अन्य साथी और सुनार समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 12 लाख रुपये कीमत का माल बरामद किया है।

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