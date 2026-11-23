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Sakiet: On the instructions of the Election Commission of India, two booths were set up in the city on Sunday before the assembly elections.
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VIDEO: मतदाता बनने को दिखा युवाओं में उत्साह, बूथों पर उमड़ी भीड़
एटा में रविवार को बने दो बूथों पर सुबह से ही लोगों की आवाजाही लगी रही। नए मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बीएलओ अभिषेक गौतम ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनका फॉर्म नंबर 6 भरवाकर नया वोट बनाया जा रहा है।
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