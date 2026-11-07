VIDEO :एटा के सकीट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भरतोली में शनिवार को दीपावली पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया

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एटा के सकीट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भरतोली में शनिवार को दीपावली पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे विद्यालय प्रांगण को आकर्षक रंगोली, दीपों, फूलों, गुब्बारों और झालरों से सजाया गया। कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावकों और ग्रामवासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। शनिवार को प्राथमिक विद्यालय भरतोली में कार्यक्रम का सबसे मुख्य आकर्षण भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी की झांकी रही। विद्यालय के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का रूप धारण कर वनवास से अयोध्या लौटने का मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया। प्रभु श्रीराम के स्वरूप में सजे बच्चों को देखकर उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गया इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका अंजू जादौन ने बच्चों को दीपावली पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का वध कर जब माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्यावासियों ने घी के दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था। तभी से यह पर्व अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बच्चों को पटाखों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक कर पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाने का संदेश दिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्राम प्रशासक प्रदीप उपाध्याय रहे उन्होंने दीपावली पर्व पर विद्यालय परिवार को बधाई दी और विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रिया यादव, भगवान सिंह, सुदामा नंदन, मिथिलेश सहित समस्त स्टाफ, रसोइयां और ग्रामवासी मौजूद रहे। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से समस्त स्टाफ व रसोइयों को दीपावली उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।

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