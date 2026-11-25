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Following the distribution of DAP fertilizer, a large number of farmers arrived early in the morning, this time seeking urea fertilizer.
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VIDEO: डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही पहुंच गए।
एटा। के सकीट नगर में बनी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए बड़ी संख्या में किसान सुबह से ही पहुंच गए। समिति पर पहुंचे किसानों की फार्मर आईडी जमा की गई और बारी-बारी से खाद का वितरण किया गया। वितरण के दौरान समिति पर काफी भीड़ रही और किसानों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।
मंगलवार को सुबह ही किसान खाद लेने के लिए समिति पर पहुंचे किसानों ने बताया कि इस समय गेहूं, आलू, और सरसों की फसल के लिए यूरिया खाद लगानी है। समय से खाद मिलने पर वे फसल में खाद लगा सकेंगे। इससे फसल को अच्छा पोषण मिलेगा और पैदावार भी बेहतर होने की उम्मीद है। किसानों का मनोज, सतेंद्रकुमार ओर बृजेश कुमार कहना है कि इस समय खेतों में खाद की सख्त जरूरत है। खाद के लिए उन्हें कई दिनों से इंतजार करना पड़ रहा था। समय पर खाद न मिलने से फसल की बढ़वार पर असर पड़ने की आशंका थी। हालांकि, खाद कम पड़ने के कारण कुछ किसानों को आज भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। खाली हाथ लौटे किसानों ने बताया कि वे सुबह से लाइन में लगे थे लेकिन नंबर नहीं आ पाया। उन्होंने मांग की कि समिति पर और अधिक मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए, ताकि सभी किसानों को समय पर खाद मिल सके। किसानों ने कहा कि अगर खाद समय पर नहीं मिली तो फसल को नुकसान होगा और लागत भी बढ़ जाएगी।
सचिव विनोद तोमर ने बताया कि समिति पर 500 बोरी यूरिया खाद आई थी। सभी किसानों को फार्मर आईडी देखकर खाद का वितरण किया गया है। आज समिति पर 500 बोरी यूरिया खाद और आ गई है। जो भी किसान रह गए हैं, उन्हें कल खाद वितरण की जाएगी। उन्होंने किसानों से धैर्य बनाए रखने और बारी से खाद लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी।
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