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Following the arrival of fertilizer at the primary rural cooperative society after a month-long wait, farmers began arriving at the society from early in the morning to collect it.
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VIDEO: खाद वितरण में मनमानी, किसानों ने लगाए गंभीर आरोप
एटा के सकीट में बनी बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर एक माह बाद खाद पहुंचने पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही किसान खाद लेने के लिए पहुंच गए। कई किसानों ने बताया कि सुबह से ही फार्म आईडी जमा कर ली गई थी, बाद में आए लोगों को खाद वितरण की गई। जो पहले आए थे, उन्हें खाद नहीं मिल सकी। कई किसानों ने यह भी बताया कि किसी को पांच बोरी तो किसी को एक भी नहीं मिली। किसानों ने कहा कि वितरण में मनमानी हुई है। पहले आए किसानों को नजरअंदाज किया गया। इससे किसानों में भारी नाराजगी है। किसान सुबह से खाली पेट लाइन में लगे थे, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिली।
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