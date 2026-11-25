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A transformer installed for agricultural irrigation in Rajpura village, located in the Sakit block area, has been out of order for about 15 days.
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VIDEO: सकीट ब्लॉक क्षेत्र केग्राम राजपुरा में खेती की सिंचाई के लिए लगा ट्रांसफार्मर करीब 15 दिन से खराब पड़ा है।
एटा। के ग्राम राजपुरा में खेती की सिंचाई के लिए लगा ट्रांसफार्मर करीब 15 दिन से खराब पड़ा है। ट्रांसफार्मर खराब होने से किसान परेशान हैं। जिसको लेकर आज किसानों ने प्रदर्शन किया और जल्द ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो विद्युत उपकेंद्र का घेराव करेंगे मंगलवार को करीब 15 दिन खराब पड़े ट्रांसफार्मर को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया समर संचालक लालसिंह ने बताया कि सिंचाई के लिए लगा ट्रांसफार्मर करीब 15 दिन से खराब होने से किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि कई बार विद्युत उपकेंद्र रिजोर पर शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से किसानों में रोष है। किसानों का कहना है कि हर बार केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है किसानों में देवेंद्र, सुरजीत, मुनेश, अशोक, संदीप ने बताया कि इस समय खेतों में गेहूं, सरसों और आलू की फसल खड़ी है। जिसके लिए अब फसल में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ रही है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों ने कहा कि सिंचाई न होने से फसल सूखने लगी है समय पर पानी न मिला तो महीनों की मेहनत और लागत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए विभाग को तुरंत ट्रांसफार्मर बदलना चाहिए।
एसडीओ अनुभव कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिली है। विभाग को नए ट्रांसफार्मर के लिए सूचना भेजी गई है। जल्दी ही नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जिससे किसानों को हो रही परेशानी का जल्द समाधान हो सके।
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