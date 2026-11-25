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बलुआ थाना क्षेत्र के परासी गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक महिला ने अपर आयुक्त प्रशासन, वाराणसी मंडल की ओर से जारी स्थगन आदेश के बावजूद पट्टीदारों पर पुश्तैनी मकान तोड़कर जबरन निर्माण कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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