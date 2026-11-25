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स्थगन आदेश के बावजूद पुश्तैनी मकान तोड़कर निर्माण कराने का आरोप, महिला ने एसपी से लगाई गुहार; VIDEO
बलुआ थाना क्षेत्र के परासी गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक महिला ने अपर आयुक्त प्रशासन, वाराणसी मंडल की ओर से जारी स्थगन आदेश के बावजूद पट्टीदारों पर पुश्तैनी मकान तोड़कर जबरन निर्माण कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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