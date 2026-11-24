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बदायूं में श्री गुरुनानक देव के 557वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरुनानक सत्संग सभा जोगीपुरा, गोविंदनगर के हॉल में भव्य कीर्तन दरबार सजाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगत ने गुरु महाराज के समक्ष माथा टेका और गुरुवाणी कीर्तन का श्रवण किया। हजूरी रागी जत्था भाई कुलदीप सिंह और जसप्रीत सिंह सागर ने गुरुवाणी कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया। पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्री अमृतसर साहिब से पहुंचे कथावाचक भाई जितेंद्र सिंह खालसा ने गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन, सिद्धांतों और उपदेशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने समाज में फैली कुरीतियों, जातिगत भेदभाव, पाखंड और आडंबरों का विरोध करते हुए मानवता, समानता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, दिल्ली से पहुंचे कीर्तनी भाई गुरुफतेह सिंह शांत ने अपने जत्थे के साथ गुरुबाणी कीर्तन प्रस्तुत किया। उनके कीर्तन से गुरुद्वारा परिसर भक्तिमय हो गया। अंत में अरदास की गई और गुरु का अटूट लंगर वितरित किया। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार प्रतिपाल सिंह दुआ ने संगत का आभार जताते हुए सभी को गुरुपर्व की बधाई दी।

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