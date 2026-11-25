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बिजनौर: धामपुर एसडीएम कोर्ट परिसर में अधिवक्ता का बस्ता तोड़कर 20 से अधिक फाइलें चोरी, वकीलों में रोष
बिजनौर के धामपुर स्थित एसडीएम कोर्ट परिसर में अज्ञात चोरों ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह गहलोत के चैंबर को निशाना बनाया। चोर चैंबर में रखे बस्ते को तोड़कर 20 से अधिक महत्वपूर्ण फाइलें, दस्तावेज और चादर सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर अधिवक्ता ने पुलिस अधिकारियों और एसडीएम को शिकायती पत्र देकर जांच कराने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
अधिवक्ता के अनुसार, चोरी की वजह से उन्हें कामकाज में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी एसडीएम कार्यालय परिसर में अन्य अधिवक्ताओं के चैंबरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस उनका पर्दाफाश नहीं कर सकी है। लगातार हो रही घटनाओं से अधिवक्ताओं में रोष है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी और एसडीएम प्रिंस कुमार ने मामले की जांच कर चोरों का पता लगाने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
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