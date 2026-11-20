{"_id":"6b00593973d24fc55405ffbc","slug":"video-bijnor-the-ganga-snan-mela-commenced-with-the-chanting-of-mantras-and-dugdhabhishek-ritual-bathing-with-milk-the-atmosphere-became-imbued-with-devotion-during-the-ganga-aarti-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: मंत्रोच्चार और दुग्धाभिषेक के साथ हुआ गंगा स्नान मेले का आगाज, गंगा आरती से भक्तिमय हुआ माहौल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विदुरकुटी के पास भागीरथी के तट पर शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार, दुग्धाभिषेक और पूजन के साथ गंगा स्नान मेले का शुभारंभ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी साकेंद्र प्रताप सिंह, विधायक ओम कुमार और अशोक राणा ने मेले के मुख्य द्वार का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद गंगा आरती हुई, जिसमें माहौल भक्तिमय हो गया। शाम ढलते ही मेला परिसर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। उद्घाटन समारोह में पंडित शिवकुमार शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से पूजन कराया। इसके बाद मोक्षदायिनी गंगा में दूध प्रवाहित कर दुग्धाभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मेले में आरजेपी इंटर कॉलेज और जीआईसी इंटर कॉलेज बिजनौर के छात्रों मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अमन, वंश, अनमोल और प्रिंस ने गंगा मैया की आकर्षक रंगोली बनाई। यह रंगोली मेले में पहुंचने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान युवाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला।

... और पढ़ें