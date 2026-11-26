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बरेली: बहेड़ी में मृतक किसान के परिवार से मिले केंद्रीय राज्यमंत्री, निष्पक्ष जांच का भरोसा

Mukesh Kumar

Updated Thu, 26 Nov 2026 02:13 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 02:13 PM IST







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बरेली के बहेड़ी में केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद बृहस्पतिवार को आत्महत्या करने वाले किसान भगवान सिंह के गांव पचपेड़ा स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर दुख व्यक्त किया और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। भगवान सिंह के पुत्र भाग सिंह ने मंत्री को 75 साल पुराने जमीन विवाद की जानकारी दी। ... और पढ़ें

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