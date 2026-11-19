{"_id":"6aff0fc219a27212d30a0bea","slug":"video-leading-to-scuffles-at-dariyabad-railway-station-to-board-and-disembark-trains-due-to-panchkosi-parikrama-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंचकोसी परिक्रमा को उमड़े श्रद्धालु, दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में चढ़ने-उतरने को लेकर धक्कामुक्की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाराबंकी के दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर हजारों श्रद्धालु जुटे रहे, लेकिन भीड़ के मुकाबले सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी नजर आए। ट्रेन के रुकते ही उसमें सवार होने के लिए यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो जाती। इससे स्टेशन पर अफरातफरी का माहौल बना रहा। लखनऊ से वाराणसी जा रही इंटरसिटी ट्रेन से अयोध्या जाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन के आते ही उसमें चढ़ने और उतरने को लेकर यात्रियों के बीच बहस होने लगी। कुछ श्रद्धालु किसी तरह ट्रेन में सवार हो गए, जबकि अन्य ने भीड़ को देखते हुए अगली ट्रेन का इंतजार करना बेहतर समझा। स्टेशन पर श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी भीड़ जुटने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं दिखी। इस संबंध में बाराबंकी जीआरपी के सीयूजी नंबर पर संपर्क किया गया तो बताया गया कि सुरक्षाकर्मी वीआईपी ड्यूटी में लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पंचकोसी परिक्रमा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए।

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