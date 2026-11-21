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पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर के जन्मशताब्दी वर्ष पर आयोजित जननायक चंद्रशेखर फेफना खेल महोत्सव के ग्रैंड फाइनल में विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली ट्रॉफियों का अनावरण शनिवार को किया गया। ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने टैगोर नगर स्थित निजी आवास पर किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय मिश्र तथा खेल महोत्सव के आयोजक उपेंद्र तिवारी ने विजेता ट्रॉफियों का अनावरण किया।

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