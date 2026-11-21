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प्रदेशीय बालिका वॉलीबाल टीम की खिलाड़ी दिखाएंगी दम, ट्रॉफियों का हुआ अनावरण; VIDEO
पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चंद्रशेखर के जन्मशताब्दी वर्ष पर आयोजित जननायक चंद्रशेखर फेफना खेल महोत्सव के ग्रैंड फाइनल में विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली ट्रॉफियों का अनावरण शनिवार को किया गया। ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने टैगोर नगर स्थित निजी आवास पर किया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय मिश्र तथा खेल महोत्सव के आयोजक उपेंद्र तिवारी ने विजेता ट्रॉफियों का अनावरण किया।
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