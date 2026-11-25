{"_id":"6b06f5b074e201bcdc03a4ae","slug":"video-kattappas-mother-becomes-the-center-of-attraction-murrah-buffalo-priced-at-555-lakh-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"‘कट्टप्पा’ की मां बनी आकर्षक का केंद्र, मुर्रा भैंस की कीमत 5.55 लाख; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
‘कट्टप्पा’ की मां बनी आकर्षक का केंद्र, मुर्रा भैंस की कीमत 5.55 लाख; VIDEO
ऐतिहासिक ददरी मेले के नंदीग्राम में ‘कट्टप्पा’ की मां आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस पशु प्रेमियों को काफी भा रही है। इस भैंस की दूध को देखते हुए सुधा कंपनी की तरफ से श्रीरामपुर सवरू बांध निवासी पशुपालक दयाशंकर यादव को प्रथम पुरस्कार मिल चुका है।
हरियाणा नस्ल की भैंस अपनी नस्ल, दूध उत्पादन क्षमता और कीमत को लेकर चर्चा में है। पशुपालक ने इसकी कीमत 5.55 लाख रुपये रखी है। पशु पालक ने बताया कि भैंस दोनों समय मिलाकर करीब 22 लीटर दूध देती है। दूध उत्पादन के लिए सुधा दूध की ओर से 17.250 लीटर दूध देने पर उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। बातया कि यदि भैंस की तय कीमत 5.55 लाख रुपये मिलती है तो वह इसे बेच देंगे, अन्यथा घर ले जाएंगे। भैंस दूसरी बार गर्भवती है। इसके पहले जन्मे पड़वा का नाम कट्टप्पा रखा है। कट्टप्पा को भी अगले साल मेला में लेकर आऊंगा। उसे तैयार कर रहा हूं। पशुओं को शौक से पालता हूं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।