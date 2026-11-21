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संसद के उच्च सदन में तीसरी बार निर्विरोध उपसभापति चुने जाने के बाद अपने पैतृक गांव दलजीत टोला पहुंचे हरिवंश का ग्रामीणों ने गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ स्वागत किया। पटना से आरा होते हुए नाव से महुली घाट पार कर गांव पहुंचे हरिवंश के स्वागत में घाट से लेकर गांव तक उत्साह का माहौल रहा। महुली घाट पर खवासपुर के लोगों ने उनका अभिनंदन किया, जबकि दलजीत टोला में गाजे-बाजे के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से स्वागत कर अपनी खुशी जाहिर की।

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