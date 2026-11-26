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अधिवक्ता गणेशानंद मिश्र से विवाद के मामले में पूर्व सदर कोतवाल संजय सिंह बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पांडेय की अदालत में पेश हुए। वर्तमान में आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात संजय सिंह को अदालत ने कस्टडी में ले लिया। उनकी पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की भारी भीड़ जुटी रही। सुरक्षा के मद्देनजर चार थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। अधिवक्ता गणेशानंद मिश्र ने तत्कालीन नगर कोतवाल संजय सिंह के खिलाफ अदालत में परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि संजय सिंह ने उनके साथ मारपीट, अभद्रता और धमकी दी थी। अधिवक्ता ने मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने और उच्चाधिकारियों को भेजी गई पुलिस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संजय सिंह को कई बार तलब किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसके बावजूद पेशी नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया। पांच अक्तूबर को सीजेएम ने अग्रिम आदेश तक उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। लगातार अनुपस्थिति और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर सीजेएम ने डीआईजी आजमगढ़ को संजय सिंह को गिरफ्तार कर 23 नवंबर तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के क्रम में बृहस्पतिवार को वह अदालत में पेश हुए। इस दौरान कोतवाल प्रवीण सिंह चार थानों की पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालते रहे। कोर्ट परिसर में पूरे मामले को लेकर गहमागहमी बनी रही।

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