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बलिया: किसानों-मजदूरों ने कलेक्ट्रेट में भरी हुंकार, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
बलिया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को किसानों, खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम 10 सूत्री और जिलाधिकारी को पांच स्थानीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और नौजवानों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। छह वर्ष पूर्व हुए किसान आंदोलन की शर्तें पूरी नहीं होने से किसानों की मांगें अब भी लंबित हैं। उन्होंने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने, बिजली के निजीकरण पर रोक लगाने और स्मार्ट मीटर योजना समाप्त करने की मांग की। आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और किसानों-मजदूरों के सभी प्रकार के कर्ज माफ करने की भी मांग उठाई।
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