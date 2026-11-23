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खैरीघाट थाना के ग्राम भवानीपुर महजिदिया मोड़ के पास सोमवार शाम चार बजे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॅाली की चपेट में आने से बाइक सवार दंपती की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पौत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। केवलपुर बड़का गांव निवासी ललित कुमार चौरसिया ने बताया कि उनके चचेरे भाई गया प्रसाद (58) व उनकी पत्नी बितानी (55) अपने पौत्र रोहित (20) के साथ बाइक से गांव से रायपुर जाने के लिए निकले थे। बाइक सवार तीनों लोग जब भवानीपुर महजीदिया मोड़ के पास पहुंचे, तभी सामने से ईंट लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली बहुत तेज गति से सामने आ गई। रोहित जब तक बाइक किनारे करने का प्रयास करता तब तक वह लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गए। जिससे गया प्रसाद व बितानी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने ट्रैक्टर-ट्रॅाली को कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि घायल रोहित को उपचार के लिए सीएचसी में भेजा गया है। एएसपी डीपी तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिर में चोट लगने से गई जान प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बाइक पर तीन लोग सवार थे। दोनों मृतकों के सिर में गंभीर चोट लगने से रक्तस्राव अधिक हुआ शायद इसी के चलते मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है।

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