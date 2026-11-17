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रुपईडीहा, बहराइच। नगर पंचायत रुपईडीहा के साकेत नगर स्थित श्री राम जानकी इष्ट कॉलेज परिसर में मंगलवार से चार दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन सुबह गायत्री परिवार रुपईडीहा के तत्वावधान में मंगल एवं भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। इसमें 101 से अधिक महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर श्रद्धा और उत्साह के साथ सहभागिता की। कलश यात्रा नगर पंचायत रुपईडीहा के राष्ट्रीय राजमार्ग 927, स्टेशन रोड एवं मालगोदाम रोड सहित प्रमुख मार्गों से निकाली गई। यात्रा में गायत्री परिवार के उपासकों के साथ राम जानकी इंटर कॉलेज तथा आचार्य रमेश चंद्र गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। धार्मिक जयघोष और भक्तिमय वातावरण के बीच निकली शोभायात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। गायत्री उपासक एसपी सिंह ने बताया कि 17 से 20 नवंबर तक आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा, नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ, विभिन्न संस्कार तथा संगीत प्रवचन होंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना है। चार दिनों तक होंगे धार्मिक आयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 18 नवंबर को सुबह आठ बजे देव आवाहन एवं यज्ञ तथा शाम छह बजे संगीत प्रवचन होगा। 19 नवंबर को सुबह आठ बजे यज्ञ एवं संस्कार, दोपहर एक बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और शाम छह बजे संगीत प्रवचन आयोजित किया जाएगा। वहीं 20 नवंबर को सुबह आठ बजे यज्ञ एवं संस्कार तथा शाम छह बजे संगीत प्रवचन के साथ गायत्री दीप महायज्ञ का आयोजन होगा। आयोजक गायत्री परिवार रुपईडीहा ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं और धर्मप्रेमियों से चार दिवसीय धार्मिक आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की है।

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