{"_id":"6b015ddf55d2a4e4e1039b27","slug":"video-annual-sports-day-was-celebrated-with-great-pomp-at-assembly-of-god-church-school-in-bahraich-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहराइच में असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक खेल दिवस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहराइच में भारत-नेपाल सीमा स्थित रुपईडीहा थाना क्षेत्र के असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीएमआई ग्रुप नेपाल के कार्यकारी निदेशक विमल सिद्धार्थ वेद ने फीता काटकर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद विद्यालय के विद्यार्थियों ने आकर्षक मार्च-पास्ट करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। खेल दिवस के अवसर पर छात्र-छात्राओं ने विभिन्न खेलकूद एवं शारीरिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जूनियर एवं सीनियर वर्ग की रिले रेस, विभिन्न कक्षा वर्गों का पीटी डिस्प्ले, पिरामिड जिम्नास्टिक, साइकिल रेस सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अलावा अभिभावकों के लिए गुब्बारा-बाल्टी प्रतियोगिता, शिक्षकों की दौड़, महिलाओं की दौड़ तथा सहायक कर्मचारियों की साइकिल रेस भी आकर्षण का केंद्र रही। बच्चों के शानदार प्रदर्शन और मनोरंजक प्रतियोगिताओं का विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों ने भी खूब आनंद उठाया। मुख्य अतिथि विमल सिद्धार्थ वेद ने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण शिक्षा के लिए कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा के साथ खेलकूद का भी उचित समन्वय होना आवश्यक है। खेलों से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि स्वस्थ मस्तिष्क का भी विकास होता है। उन्होंने विद्यालय से अपने जीवन के जुड़ाव और इसके महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विद्यालय का अनुशासन और शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का है। उन्होंने विद्यालय की शैक्षिक एवं अनुशासनात्मक व्यवस्था पर गर्व व्यक्त किया। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य मिस्टर और मिसेज रैम्बल की अनुपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से प्रभारी अमित कुमार श्रीवास्तव एवं इंद्र बहादुर घर्ती की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका तृप्ता दास, खेल शिक्षक योगेंद्र प्रसाद शुक्ला, जॉन वी जान, प्रतीक्षा श्रीवास्तव, रीता श्रीवास्तव, अंकुर त्रिपाठी, विनय शर्मा, अंशुमान वर्मा, प्रतिमा चक्रवर्ती, जीनत फातिमा, अरुणिमा चक्रवर्ती, पूनम सिरपाली एवं अंशिका पाठक सहित विद्यालय के अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य जेनिफर रैम्बल ने कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, सभी आगंतुकों, अभिभावकों एवं गणमान्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सराहना की। राष्ट्रगान के साथ वार्षिक खेल दिवस समारोह का समापन हुआ।

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