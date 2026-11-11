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बागपत: पूरी रात घर के बाहर रखा रहा गर्भवती का शव, मकान पर ताऊ का कब्जा
बागपत में आठ माह की गर्भवती महिला की मौत के बाद ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया। पंजाब में ईंट भट्ठे पर काम करने के दौरान पैर फिसलने से 23 वर्षीय शिवानी की मौत हो गई। परिजन जब उसका शव लेकर गांव पहुंचे तो घर में प्रवेश नहीं मिला। पूरी रात शव सड़क पर रखा रहा।
शिवानी मुजफ्फरनगर के तालड़ा गांव की रहने वाली थी। छह साल पहले उसकी शादी बड़ौत क्षेत्र के बिजरौल गांव निवासी सागर से हुई थी। करीब दो महीने पहले वह अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ पंजाब में ईंट भट्ठे पर काम करने गई थी। परिजनों के मुताबिक, दो दिन पहले वहां पैर फिसलने से वह जमीन पर गिर गई थी। सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।
मंगलवार रात परिजन शव लेकर बिजरौल पहुंचे तो मकान में प्रवेश को लेकर विवाद हो गया। पति सागर का आरोप है कि उसके ताऊ ने मकान पर कब्जा कर रखा है और शव को घर में नहीं घुसने दिया। इसके चलते पूरी रात शव मकान के सामने सड़क पर रखा रहा।
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