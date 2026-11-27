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VIDEO: कर्मियों ने कार्य बहिष्कार का किया ऐलान, तीन दिसंबर को विधानसभा घेराव, दो दिसंबर से ईको गार्डन में धरना
वीबी-जी राम जी कर्मचारी महासंघ के कार्मिकों ने मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। 17 नवंबर से चल रहे रोजगार सेवकों के धरने को सभी संवर्गों ने समर्थन दिया है। शुक्रवार को विकास भवन के गेट पर नारेबाजी कर मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपा गया।
जिला संयोजक अमरदीप गौड़ ने बताया कि दो दिसंबर से प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार कर लखनऊ के ईको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तीन दिसंबर को विधानसभा घेराव करेंगे। मानव संसाधन नीति, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और उत्पीड़न बंद करने की मांग की गई।
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