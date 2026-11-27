{"_id":"6b0922b23a97124d4c0cdfa7","slug":"video-thousands-of-camps-remained-in-place-three-days-after-the-conclusion-of-the-tigri-ganga-mela-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"तिगरी गंगा मेला संपन्न होने के तीसरे दिन लगे रहे हजारों शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गजरौला। कार्तिक पूर्णिमा पर लगा तिगरी गंगा मेला संपन्न होने के तीसरे दिन भी मेला स्थल पर हजारों शिविर, मनोरंजन के साधन लगे होेने के कारण गेहूं की बुवाई पिछड़ रही हैै। किसानों को मेला स्थल केे खेतों से शिविर, मनोरंजन केे साधन हटाए जाने का इंतजार है। तिगरी में पांच किमी के दायरे में गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा मेला लगा। बीते मंगलवार को मुख्य स्नान के साथ ही मेला संपन्न हो गया। जिसके तीसरे दिन बृहस्पतिवार को भी मेले में करीब एक हजार शिविर लगे हुए थे। इसके अलावा मनोरंजन के साधन भी मेले से नहीं हटाए गए। हजारों शिविर व मनोरंजन के साधन सैकड़ों बीघा भूमि पर लगे हैं। इनमें तिगरी, गैर आबाद दयावली, मोहरका पट्टी गांव के लोगों के खेत हैं। जिनमें गेहूं की बुवाई की जाएगी। किसानों को गेहूं की बुवाई के लिए खेत खाली होने का इंतजार हैै। एसडीएम धनौरा शैलेष दूबे ने बताया कि वह शुक्रवार को मेला स्थल पर जाएंगे। जल्द से जल्द शिविर व अन्य सामान हटवाए जाएंगे। जिससे किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

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