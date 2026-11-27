गजरौला। पंच कुंडीय गायत्री महायज्ञ में ज्ञान भारती इंटर कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, स्टाफ व छात्र-छात्राओं ने आहुतियां प्रदान कर विश्व कल्याण की कामना की। मंत्रोच्चारण से महायज्ञ स्थल गूंज उठा।
बृहस्पतिवार को ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से पंच कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें पांच यज्ञ कुंड बनाए गए। सुबह करीब 10 बजे यज्ञ शुरू हो गया। जिनमें पंडित डीएन शर्मा, पंडित रुद्र शर्मा, उमाचरण व्यास, पुनीत कुमार ने सामूहिक रूप से मंत्र बोलेे। जिनका अनुसरण करते हुए कॉलेज के प्रबंधक रोहताश शर्मा, प्रधानाचार्य पवन गिरि गोस्वामी और शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं ने यज्ञ में आहुतियां प्रदान कीं। दोपहर करीब दो बजे तक पंच कुंडीय महायज्ञ चलता रहा। कॉलेज परिसर मंत्रों के उच्चारण से गूंज उठा। इस दौरान रेवती सरन सैनी, पंडित जितेंद्र शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, नत्थू सिंह सैनी, रामेश्वर, मंगत सिंह सैनी, देवेश कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।
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