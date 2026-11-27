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तिगरी गंगा मेला स्थल पर गंदगी के ढेर, बदबू से लोग बेहाल
गजरौला। तिगरी गंगा मेला स्थल पर लगे गंदगी के ढेर व उनसे उठ रही बदबू लोगों को बेहाल कर रही है। तिगरी-कांकाठेर मार्ग सेे गुजरने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तिगरी में कार्तिक पूर्णिमा पर लगा गंगा मेला बीते मंगलवार को मुख्य स्नान के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद श्रद्धालु अपने तंबू-डेरे उखाड़ कर ले गए। वह मेला स्थल पर छोड़ गए गंदगी के ढेर। सैकड़ों बीघे में दूर-दूर तक गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। कुछ किसान गेहूं की बुवाई की खातिर खेतों की जुताई के लिए गंदगी केे ढेरों में आग लगा रहे हैं। जिससे उठ रहा धुआं प्रदूषण को और बढ़ा रहा है। एसडीएम मंडी धनौरा का कहना है कि मेेला स्थल पर सफाई के लिए अभियान चलवाया जाएगा।
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