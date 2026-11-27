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On the occasion of Guru Nanak’s Prakash Utsav (birth anniversary), the congregation was spiritually uplifted by the recitation of Gurbani and the singing of Shabad-Kirtan.
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गुर नानक के प्रकाश उत्सव पर गुरुवाणी के पाठ, सबद-कीर्तन से निहाल हुई संगत
गजरौला। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर बाहर से आए रागी जत्थे ने गुरुवाणी का पाठ और सबद-कीर्तन से संगत को निहाल किया। बड़ी संख्या में लोगों ने लंगर छका।
चौपला स्थित गुरुद्वारा साध संगत में गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर बीते बुधवार को गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू किया गया। ग्रंथी अनूप सिंह, प्रेम सिंह बंधू ने गुरुवाणी का पाठ कर संगत को निहाल किया। बृहस्पतिवार सुबह 11.30 तक गुरुवाणी का पाठ चलता रहा। इसके बाद सबद-कीर्तन किए गए। गुरु की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। मौजूद सिख समाज के लोगों ने गुरुवाणी व सबद-कीर्तन सुन धर्म लाभ कमाया। इसके बाद शुरू हुए गुरू का अटूट लंगर शुरु किया। बड़ी संख्या में लोगों नेे लंगर छका।
इस मौके पर अमरजीत सिंह, हरभजन सिंह, दर्शन सिंह, गुरुचरण सिंह अजवानी, चरनजीत सिंह, सनि सिंह, हरजीत सिंह, शशि कौर, अमरजीत कौर, परमजीत कौर आदि मौजूद रहे।
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