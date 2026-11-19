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तिगरी गंगा मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की चेकिंग
गजरौला। तिगरी गंगा मेले में खाद्य पदार्थों में मिलावट और रंगों का इस्तेमाल रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चेकिंग की। होटल, दुकानों, ठेलों के उत्पाद चेक कर मानक के अनुसार सामग्री लगाने के निर्देश दिए।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद कुमार व खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने चार सदस्यीय टीम के साथ तिगरी गंगा मेले में खाद्य पदार्थों की चेकिंग की। अचार बेच रहे ठेले वालों को रोक कर देखा कि उनमें मसाले, तेल, रंग आदि मानक के मुताबिक हैं या नहीं। चांट-पकौड़ी के ठेलों पर भी चेकिंग की गई। जूस दुकानदारों, हाेटल आदि पर भी चेकिंग की। एक ठेले पर छोले व पकौड़ी का रंग लाल देेख ठेला संचालक को निर्देश दिए कि दोबारा रंग का इस्तेमाल किया तोे उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया 20 दुकानों पर चेकिंग की गई थी। मानक से अधिक मसाले, तेल व रंग पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए।
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