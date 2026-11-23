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कार्तिक पूर्णिमा पर लगे तिगरी गंगा मेले में पहली बार आया बड़ा बैलून श्रद्धालुओं, राहगीरों, मेले में काम करने वालों के लिए आकर्षण के साथ ही कौतुहल का विषय बना हैै। जब उसके उड़ने की तैयारी होती है, उसे देखने के लिए लाेगों का हुजूूम उमड़ पड़ता हैै।

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