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VIDEO : हत्यारोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं, शव रखकर प्रदर्शन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मनाने में जुटे
इन्हौना। शिवरतनगंज के सेमरौता गांव में किशोरी शिखा (19) की मौत के मामले में अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर रहे परिजनों का आक्रोश शुक्रवार को भड़क गया। पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया शव लेकर परिजन कस्बे के रामगंज चौराहे पर पहुंच गए। वहां शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन चार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक वे बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रदर्शन की जानकारी पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वे परिजनों को मनाकर प्रदर्शन समाप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं।
शिवरतनगंज के सेमरौता गांव निवासी शिखा की मौत के मामले में पिता सतीश कुमार ने चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया था। शुक्रवार को भी मांग पूरी नहीं होने पर परिजन शव लेकर रामगंज चौराहे पर पहुंच गए।
परिजनों ने शव चौराहे पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। उनका कहना है कि बेटी की मौत के मामले में कार्रवाई होने के बाद ही अंतिम संस्कार करेंगे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिजनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्हें समझाने और अंतिम संस्कार के लिए राजी करने का प्रयास जारी है। खबर लिखे जाने तक परिजन प्रदर्शन कर रहे थे और अधिकारी उन्हें मनाने में जुटे थे।
यह था मामला: सेमरौता गांव निवासी शिखा का बुधवार शाम घर के आंगन में साड़ी के फंदे से लटका शव मिला था। पिता सतीश कुमार ने चार लोगों पर बेटी की हत्या कर शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाया था। क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया था कि मामले की जांच की जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
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