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अमेठी। हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए रविवार शाम गौरीगंज स्थित नवीन पुलिस लाइन में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सायरन बजते ही पुलिस लाइन की लाइटें बंद कर दी गईं। देखते ही देखते पूरा परिसर अंधेरे में डूब गया। इसके बाद विभिन्न विभागों की टीमों ने बचाव और राहत कार्यों का अभ्यास शुरू किया। डीएम शशांक चौधरी और एसपी सरवणन टी भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों और प्रशासन को किस तरह सतर्क रहना चाहिए। सायरन बजते ही लोगों के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने और रोशनी बंद करने का अभ्यास कराया गया। इसके बाद बचाव दल ने घायलों को बाहर निकालकर स्ट्रेचर से अस्पताल पहुंचाया। उन्हें प्राथमिक उपचार देने का भी अभ्यास किया गया। आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का प्रदर्शन किया। अभ्यास में पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग के जवानों ने हिस्सा लिया। सभी विभागों के बीच आपसी समन्वय और आपात स्थिति में राहत कार्यों की गति भी परखी गई। डीएम शशांक चौधरी ने कहा कि नागरिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी है। युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में ब्लैकआउट से दुश्मन को निशाना लगाने में परेशानी होती है। सभी नागरिकों को इसके नियमों का पालन करना चाहिए। एसपी सरवणन टी ने कहा कि आपदा के समय पुलिस और दूसरे विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। मॉक ड्रिल के माध्यम से आपात स्थिति में सभी विभागों की तत्परता और तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को बताया गया कि सायरन बजने पर घरों की लाइटें बंद कर दें। खिड़कियों पर काले पर्दे लगाएं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। घायलों की मदद करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

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