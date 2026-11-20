{"_id":"6b000b02bf6fa31e160ee920","slug":"video-uproar-at-the-municipal-corporation-office-over-allegations-of-extortion-in-the-name-of-tax-revision-scuffle-with-a-revenue-inspector-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर संशोधन के नाम पर वसूली के आरोप में नगर निगम कार्यालय में हंगामा, आरआई से हाथापाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर निगम के जोन पांच स्थित जोनल कार्यालय में शुक्रवार को विस्तारित क्षेत्र में निर्धारित कर के संशोधन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की ओर से भेजे जा रहे कर संशोधन के नाम पर राजस्व निरीक्षक (आरआई) रुपये की मांग कर रहे हैं। स्थानीय पार्षदों ने भी वसूली का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के सामने मामला उठाया।

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