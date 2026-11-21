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सात फेरे के संग, सात वचन निभाने का लिया गया वचन संकल्प और किया गया पांव पुजी विधि खिचड़ी रस्म और प्रीति भोज भंडारे के साथ संपन्न हुआ तुलसी विवाह महोत्सव तुलसी विवाह महोत्सव समिति द्वारा तारा राम पीली संगत मालवीय नगर आश्रम में भगवान शालिग्राम माता तुलसी का विवाह लगन मंड़प में विधि विधान पूर्वक आचार्य संतोषानंद महाराज ने कराया इस अवसर पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी ने सात फेरे लिए और सात वचन

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