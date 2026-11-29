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ढाई फीट की गली में सिमटी कनिहार की जिंदगी, दुल्हन की विदाई तक में आती है बाधा गंगापार में प्रयागराज नगर निगम की सीमा में विस्तारित वार्ड कनिहार की मुख्य बस्ती में ढाई फीट चौड़ा रास्ता लोगों के आवागमन में बड़ी मुसीबत बना हुआ है। संकरे रास्ते के कारण लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात यह हैं कि विवाह के बाद दुल्हन की विदाई भी घर से नहीं हो पाती। उसे मुख्य मार्ग तक ले जाकर विदा करना पड़ता है। वहीं, बस्ती में नियमित कूड़ा उठान न होने से गंदगी का अंबार लगा है। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। अमर उजाला संवाद में लोगों ने अपनी समस्याएं साझा करते हुए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई।

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