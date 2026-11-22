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प्रकाश पर्व पर खुल्दाबाद गुरुद्वारे से निकाली गई शोभायात्रा, पंज प्यारे रहे आकर्षण

विनोद सिंह

Updated Sun, 22 Nov 2026 02:34 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 02:34 PM IST







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श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर खुल्दाबाद गुरुद्वारे से पंज प्यारे की अगवाई में शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा शहर के चौक, बहादुरगंज, जानसेनगंज, घंटाघर समेत कई इलाकों से होते हुए निकाली। यात्रा में पंज प्यारे आकर्षण का केंद्र रहे। ... और पढ़ें

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