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एएमयू में 25 से 27 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, एआई-मानवीय मूल्यों के समन्वय से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा? क्या तकनीक शिक्षक की भूमिका को बदलने के बजाय उसे और प्रभावी बना सकेगी? विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में नई शिक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका होगी? इन सवालों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में देश-विदेश के शिक्षाविद् तीन दिन तक विचार-विमर्श करेंगे। शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से 25 से 27 नवंबर तक ‘इंटरनेशनल सेमिनार ऑन एजुकेशन 6.0 एंड विकसित भारत 2047’ आयोजित किया जाएगा।
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