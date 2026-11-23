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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा? क्या तकनीक शिक्षक की भूमिका को बदलने के बजाय उसे और प्रभावी बना सकेगी? विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में नई शिक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका होगी? इन सवालों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में देश-विदेश के शिक्षाविद् तीन दिन तक विचार-विमर्श करेंगे। शिक्षा शास्त्र विभाग की ओर से 25 से 27 नवंबर तक ‘इंटरनेशनल सेमिनार ऑन एजुकेशन 6.0 एंड विकसित भारत 2047’ आयोजित किया जाएगा।

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