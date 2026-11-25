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VIDEO: गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु का ताल भव्य आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला।

नीरज कुमाार

Updated Wed, 25 Nov 2026 07:07 AM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 07:07 AM IST







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आगरा। गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु का ताल भव्य आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। इस दौरान हजारों की संख्यां में संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और सभी के भले की अरदास की। ... और पढ़ें

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