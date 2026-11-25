{"_id":"6b06a0e49895a8f5a708e913","slug":"video-came-to-the-hospital-for-treatment-but-ended-up-in-the-hospital-because-of-monkeys-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अस्पताल में इलाज कराने आए, बंदरों ने पहुंचाया अस्पताल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खेरागढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां बंदरों का आतंक इस कदर है कि वे लोगों पर हमला कर गंभीर घायल कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बंदरों का ऐसा खौफ है कि कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं हैं। बंदर अब तक सफाईकर्मी समेत कई लोगों को काटकर घायल कर चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि बंदर रात में अस्पताल के कमरों तक पहुंचकर सो रहे कर्मचारियों पर हमला कर रहे हैं।अस्पताल में तैनात सफाईकर्मी नीरज ने बताया कि वह दिन में ड्यूटी करने के साथ अस्पताल परिसर में ही रहता है। रात करीब तीन बजे वह कमरे में सो रहा था। तभी एक बंदर उसके सीने पर आ बैठा और काटकर घायल कर दिया। कर्मचारियों ने शोर मचाकर बंदर को भगाया, लेकिन दो दिन बाद उसी बंदर ने दोबारा हमला कर दिया। इस बार चेहरे एवं हाथ में गंभीर चोट आई और टांके लगवाने पड़े। उसका उपचार जारी है।वहीं सोमवार को अस्पताल में उपचार कराने आए चोवेंद्र सिंह को भी बंदर ने काट लिया। चोट इतनी गंभीर थी कि छह टांके लगाने पड़े। वहीं खानपुर निवासी नरेश राजपूत के बताया कि हाल ही दिनों में उनके गांव में भी चार पांच लोग बंदरों के हमले में घायल हो चुके हैं। मामले की ऑनलाइन शिकायत वन विभाग से की गई है।सीएचसी अधीक्षक डा आरके सिंह ने बताया कि समस्या से एसडीएम रजत वर्मा को अवगत करा दिया गया है। एसडीएम ने वन विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बंदर,कुत्ता वन्यजीवों की श्रेणी में नहीं आते। इन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। बीडीओ खेरागढ़ को अवगत करा दिया गया है। मांग पर वन विभाग सहयोग करेगा। सम्यक केन क्षेत्रीय वन अधिकारी खेरागढ़

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