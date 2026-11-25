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यमुनापार। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में जवाहर पुल के नीचे कार्तिक पूर्णिमा पर यमुना किनारे दीपदान करने पहुंचीं 60 वर्षीय महिला नदी में डूब गईं। दीपदान करते समय अचानक पैर फिसलने से वह यमुना के तेज बहाव में बह गईं। साथ आई महिलाओं की सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों और स्टीमर की मदद से महिला की तलाश की जा रही है। थाना बरहन क्षेत्र के गांव खांडा निवासी भगवान सिंह की पत्नी पार्वती देवी उर्फ सविता मंगलवार शाम करीब पांच बजे पड़ोस में रहने वाली ममता, गीता देवी, कमला देवी और दो अन्य महिलाओं के साथ जवाहर पुल के नीचे यमुना में दीपदान करने पहुंची थीं। उनके बड़े बेटे प्रवेंद्र कुमार उर्फ टिंकू कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, जबकि छोटा बेटा चंद्रभान एक निजी फैक्टरी में नौकरी करता है। साथ आई महिलाओं ने बताया कि वे जवाहर पुल के रास्ते नदी किनारे पहुंची थीं। पार्वती देवी घाट पर जाने के बजाय पुल के दूसरी तरफ यमुना किनारे दीपदान कर रही थीं। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गईं। महिलाओं ने शोर मचाकर मदद मांगी, लेकिन तब तक वह नदी के तेज बहाव में लापता हो चुकी थीं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों व स्टीमर की मदद से नदी में तलाश शुरू कराई। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर ग्रामीण भी पहुंच गए एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि महिला की तलाश के लिए गोताखोरों और स्टीमर को लगाया गया है। रामबाग चौकी इंचार्ज आदित्य वाजपेई रेस्क्यू टीम के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे है।

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