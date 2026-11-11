उदयपुर: दीपावली की छुट्टियों में बना सैलानियों की पहली पसंद, फतहसागर से सिटी पैलेस तक पर्यटकों की भारी भीड़

राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में दीपावली की छुट्टियों के दौरान पर्यटन कारोबार में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। पांच दिवसीय दीपावली महापर्व के बाद शहर में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। फतहसागर झील, सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी और महाराणा प्रताप स्मारक सहित प्रमुख पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में भी रौनक छाई हुई है। वहीं, प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।

दीपावली की छुट्टियों ने झीलों की नगरी में पर्यटन सीजन को नई रफ्तार दे दी है। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुबह से देर शाम तक सैलानियों की चहल-पहल बनी हुई है। देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर पहुंच रहे हैं और यहां की प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ऐतिहासिक विरासत का आनंद ले रहे हैं।

फतहसागर झील की पाल पर पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते और खूबसूरत नजारों को कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। वहीं, मोती मगरी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। सिटी पैलेस और शहर के अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर भी पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है।

ऐतिहासिक गलियों में मेवाड़ की विरासत का दीदार

उदयपुर का पुराना शहर भी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जगदीश चौक, जगदीश मंदिर मार्ग और आसपास की ऐतिहासिक गलियों में देशी-विदेशी सैलानियों की भीड़ दिखाई दे रही है। पर्यटक यहां पुराने मकानों की स्थापत्य कला, पारंपरिक बाजारों, मंदिरों और मेवाड़ की गौरवशाली विरासत को करीब से देख रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी इन ऐतिहासिक गलियों में घूमते और खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं।



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सहेलियों की बाड़ी में सेल्फी और राजस्थानी संस्कृति का आकर्षण

शहर की ऐतिहासिक सहेलियों की बाड़ी में भी पर्यटकों की खूब चहल-पहल देखने को मिल रही है। यहां के खूबसूरत फव्वारे और हरियाली सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। पर्यटक फव्वारों के बीच सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। वहीं, कई सैलानी राजस्थानी रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में तस्वीरें खिंचवाकर अपनी यात्रा को यादगार बना रहे हैं।

महाराष्ट्र के नासिक से पहुंचे एक दंपति ने बताया कि दीपावली के बाद उदयपुर का मौसम बेहद खुशनुमा हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने उदयपुर के साथ हल्दीघाटी और सिटी पैलेस का भी भ्रमण किया। उन्होंने यहां की खूबसूरती का आनंद लिया।

पर्यटन कारोबार को मिली नई गति

दीपावली की छुट्टियों में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से शहर के छोटे-बड़े होटल संचालकों और पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों में भी उत्साह है। प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास और शहर के व्यस्त मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। झीलों की खूबसूरती, ऐतिहासिक विरासत और मेवाड़ी संस्कृति पर्यटकों को उदयपुर की ओर आकर्षित कर रही है। दीपावली की छुट्टियों में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ ने लेकसिटी में पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा दी है। इससे आगामी पर्यटन सीजन की भी शानदार शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।