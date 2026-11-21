पंचायत समिति सदस्य का चुनाव परिणाम सामने आने के कुछ ही घंटों बाद गांवों में लगी करीब 50 रोड लाइटें हटाए जाने का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 में हुई इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि दीपावली से पहले जिन लाइटों को लगवाकर रोशनी की व्यवस्था की गई थी, उन्हें चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार के बाद हटवा दिया गया।जानकारी के अनुसार निवाई विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक की पत्नी प्रियंका शर्मा पीपलू पंचायत समिति के वार्ड-2 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थीं। ग्रामीणों और वार्ड पंच कजोड़ प्रजापत के मुताबिक दीपावली से पहले प्रियंका शर्मा के प्रयासों से क्षेत्र के गांवों और ढाणियों में लगभग 50 रोड लाइटें लगवाई गई थीं। इससे रात के समय अंधेरे से परेशान ग्रामीणों को काफी राहत मिली थी।बताया जा रहा है कि शुक्रवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रियंका शर्मा चुनाव हार गईं। इसके कुछ घंटे बाद ही शाम को बिजली निगम पीपलू की टीम वाहन लेकर मौके पर पहुंची और एक-एक कर लाइटें खोलकर अपने साथ ले गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से ग्रामीण हैरान रह गए।लाइटें हटाए जाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए इसे 'चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात' करार दिया। उनका कहना है कि लाइटें लगने से गांवों में रात के समय आवागमन आसान हुआ था और लोगों को अंधेरे से निजात मिली थी। अब इन्हें हटाए जाने से फिर वही स्थिति पैदा हो गई है।ग्रामीणों के विरोध पर बिजली निगम की ओर से बताया गया कि ये लाइटें अवैध तरीके से लगाई गई थीं। निगम का कहना है कि नियमों के विरुद्ध लगाई गई लाइटों को हटाना विभाग की कार्रवाई का हिस्सा है। बिजली निगम पीपलू के AEN गोवर्धन चौधरी ने कहा कि जहां भी अवैध रूप से लाइटें लगाई गई हैं, वहां विभाग की टीम भेजकर उन्हें हटाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि लाइटें अवैध थीं तो इन्हें लगाते समय ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दीपावली से पहले जब ये लाइटें लगाई जा रही थीं, तब विभाग ने इन्हें रोकने की पहल क्यों नहीं की?ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या लाइटें हटाने की कार्रवाई किसी दबाव में की गई है? उनका दावा है कि क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की लाइटें लगी हुई हैं। ऐसे में विभाग को सभी जगह समान नियमों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।