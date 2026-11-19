टोरडी सागर बांध की नहरों में अंतिम छोर (टेल) तक पानी पहुंचाने और जल वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर गुरुवार को कई गांवों के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया। इंदोकिया, हमीरपुर, अलियारी, चूली और लांबा कला सहित आसपास के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर टीना डाबी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं। किसानों ने जल वितरण समिति की बैठक दोबारा जिला मुख्यालय पर आयोजित करवाने की मांग भी रखी। जिला कलेक्टर ने किसानों को जल्द बैठक आयोजित करवाने का आश्वासन दिया।

दरअसल, बीते दिनों मालपुरा में टोरडी सागर बांध की नहरों में पानी छोड़ने को लेकर जल वितरण समिति की बैठक आयोजित की गई थी। किसानों का आरोप है कि बैठक में अधिकारियों ने मनमानी की और उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से नहीं सुना। किसानों ने बैठक के दौरान उनके साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप भी लगाया है। इसके बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।



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किसानों ने ज्ञापन में नहरों में पानी वितरण का समय निर्धारित करने की मांग की है। इसके तहत 0 से 200 चेन तक 7 दिन, 200 से 400 चेन तक 7 दिन और 400 से 600 चेन तक 7 दिन पानी देने का प्रस्ताव रखा गया है। किसानों का कहना है कि इस व्यवस्था से नहरों के अंतिम छोर यानी टेल तक पानी पहुंच सकेगा।

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से नहरों की नियमित सफाई नहीं हुई है। हर साल सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। इसके कारण नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने में परेशानी होती है और किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं।

ज्ञापन में कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता पर मनमानी करने के आरोप लगाते हुए दोनों अधिकारियों का अन्यत्र स्थानांतरण करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा निर्धारित समय पर नहरों के आउटलेट बंद करवाने और दोबारा अनधिकृत रूप से नहीं खोलने के लिए पुलिस व्यवस्था करने की मांग उठाई गई।

किसानों का कहना है कि टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचने से करीब 20 दिनों से फसलें प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत इंदोकिया, हमीरपुर, अलियारी, चूली और लांबा कला सहित आसपास के गांवों के किसानों को निर्धारित समय पर पानी उपलब्ध करवाना जरूरी है।

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से जल वितरण समिति की बैठक दोबारा आयोजित करवाने और किसानों की शिकायतों पर कार्रवाई करने की मांग की। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द जिला मुख्यालय पर समिति की बैठक आयोजित करवाने का आश्वासन दिया।

इस दौरान नवनिर्वाचित सरपंच प्रतिनिधि लांबा कला जितेंद्र गुर्जर और स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र सिंह ने भी किसानों की समस्याएं रखीं। अब देखना होगा कि प्रशासन के आश्वासन के बाद नहरों की जल वितरण व्यवस्था में कितना सुधार होता है और टेल तक पानी पहुंचाने की मांग कब पूरी होती है।