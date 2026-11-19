टोंक जिले की आठ पंचायत समितियों की मतगणना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होगी, जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

टोंक। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए टोंक जिले में दो चरणों में हुए मतदान की मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर टीना डाबी ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

उन्होंने बताया कि जिले की आठ पंचायत समितियों देवली, उनियारा, पीपलू, पचेवर, मालपुरा, टोडारायसिंह, टोंक एवं निवाई की मतगणना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक में कराई जाएगी।



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मतगणना के लिए पंचायत समिति देवली की व्यवस्था नए भवन के कमरा नंबर एन-3 और एन-4 में की गई है। यहां पांच-पांच टेबलों पर क्रमशः 21 और 14 राउंड में मतगणना होगी। पंचायत समिति उनियारा की मतगणना पुराने भवन के प्रथम तल पर कमरा नंबर 22 और 23 में पांच-पांच टेबलों पर क्रमशः 16 और 19 राउंड में होगी।

पंचायत समिति पीपलू की मतगणना पुराने भवन के प्रथम तल पर कमरा नंबर 19 में पांच टेबलों पर 24 राउंड में होगी। वहीं, पंचायत समिति पचेवर की मतगणना पुराने भवन के भूतल पर कमरा नंबर 10 में पांच टेबलों पर 15 राउंड में संपन्न होगी।

इसी तरह पंचायत समिति मालपुरा की मतगणना पुराने भवन के भूतल पर कमरा नंबर 9 में पांच टेबलों पर 18 राउंड में होगी। पंचायत समिति टोडारायसिंह की मतगणना नए भवन की ड्रॉइंग लैब में पांच टेबलों पर 27 राउंड में कराई जाएगी।

पंचायत समिति टोंक की मतगणना नए भवन के कमरा नंबर एन-7 में पांच टेबलों पर 24 राउंड में होगी। जबकि पंचायत समिति निवाई की मतगणना पुराने भवन के भूतल पर कमरा नंबर 4 और 5 में पांच-पांच टेबलों पर क्रमशः 21 और 22 राउंड में पूरी होगी।