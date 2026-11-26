सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर स्थित चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य का पालीघाट पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। चंबल नदी का प्राकृतिक सौंदर्य और जलीय जीव पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। रणथंभौर की सफारी से महंगा टिकट होने के बावजूद यहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेहतर सड़क संपर्क और सरकारी प्रयासों ने इस स्थल को नई पहचान दी है।

रणथंभौर में वर्ष भर सैलानियों का जमावड़ा रहता है। अब रणथंभौर के साथ पालीघाट भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कुल 18,766 पर्यटकों ने यहां भ्रमण किया। इनमें भारतीय पर्यटक, विदेशी पर्यटक और भारतीय विद्यार्थी शामिल थे। चालू पर्यटन सत्र में 1 अक्तूबर से 15 नवंबर तक 15 दिनों में 4,292 पर्यटक पहुंचे। इनमें 3,616 भारतीय, 94 विदेशी और 682 भारतीय विद्यार्थी थे। पालीघाट जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां एक घंटे की नौकायन गतिविधि के लिए 800 रुपये का टिकट निर्धारित है। यह पर्यटन स्थल अब रणथंभौर आने वाले पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बन गया है।

बेहतर संपर्क और रोजगार के अवसर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और बेहतर सड़क संपर्क ने पालीघाट तक पर्यटकों की पहुंच आसान बनाई है। जयपुर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर से पर्यटक आ रहे हैं। वे अब रणथंभौर के साथ चंबल अभयारण्य को भी अपनी यात्रा में शामिल कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय नाव संचालकों और अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

संरक्षण और योजनाबद्ध विकास

चंबल में बढ़ती पर्यटकों की संख्या नए पर्यटन अवसरों का संकेत देती है। इस बढ़ते आकर्षण को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना जरूरी है। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चंबल के प्राकृतिक पर्यावरण, घड़ियालों और अन्य जलीय जीवों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे पालीघाट पर्यटन के नक्शे पर अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।

वन प्रशासन के विकास कार्य

पालीघाट पर बढ़ते पर्यटन को लेकर रणथंभौर वन प्रशासन भी बेहद प्रसन्न है। रणथंभौर वन प्रशासन द्वारा पालीघाट पर कई विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने इसकी जानकारी दी। वन विभाग विश्राम गृह, निगरानी मीनार और सैलानियों के लिए सूचना केंद्र बना रहा है। प्रतीक्षा क्षेत्र सहित सड़क संपर्क भी विकसित किया जा रहा है। इससे यहां आने वाले सैलानियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। जिन पर्यटकों को रणथंभौर में टिकट नहीं मिल पाते, वे भी पालीघाट पहुंच रहे हैं।