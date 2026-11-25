सवाई माधोपुर 25 नवंबर 2026। सवाई माधोपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाए रखा है। आशा बैरवा को निर्विरोध जिला प्रमुख चुना गया है। जिला प्रमुख पद के लिए किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था।

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने आशा बैरवा के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने आशा बैरवा को जिला प्रमुख पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आशा बैरवा ने जिला परिषद कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर बामनवास विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, पूर्व विधायक अशोक बैरवा और दानिश अबरार सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे। समर्थकों ने आशा बैरवा का स्वागत कर उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। आशा बैरवा खंडार के पूर्व विधायक अशोक बैरवा की पत्नी हैं। उन्होंने जिला परिषद के वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। यह उनका पहला राजनीतिक चुनाव था और पहली ही पारी में उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली।

कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत

जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा को केवल चार सीटें मिलीं, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी विजयी रहा। भाजपा के चारों विजयी प्रत्याशियों में अनुसूचित जाति वर्ग का कोई उम्मीदवार नहीं था। इस कारण भाजपा की ओर से जिला प्रमुख पद के लिए कोई नामांकन नहीं भरा गया। कांग्रेस के 26 विजयी प्रत्याशियों में से आशा बैरवा ने ही नामांकन प्रस्तुत किया था।

आगामी चुनावों पर निगाहें

कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदिरा मीणा ने कहा कि पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जिले की सभी आठों पंचायतों में प्रधान बनाने में सफल होगी। आशा बैरवा का निर्विरोध जिला प्रमुख बनना पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता है। अब सभी की निगाहें पंचायत समितियों में होने वाले प्रधान पद के चुनावों पर टिकी हैं। कल उप जिला प्रमुख का चुनाव भी होना है, जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है।