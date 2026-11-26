सवाई माधोपुर जिला परिषद के उप जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश शर्मा उप जिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कालूराम को 21 मतों के अंतर से शिकस्त दी। मतदान में मुकेश शर्मा को 25 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी कालूराम को केवल 4 मत प्राप्त हुए।

जिला परिषद में कुल 31 सदस्य हैं, जिनमें से 29 सदस्यों ने मतदान किया। एक कांग्रेस सदस्य और एक निर्दलीय सदस्य मतदान प्रक्रिया से दूर रहे। गौरतलब है कि जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से कांग्रेस ने 26 पर जीत दर्ज की थी। वहीं, भाजपा को 4 सीटें मिली थीं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को 25 मत मिलना पार्टी की एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, भाजपा अपने चारों सदस्यों का समर्थन हासिल करने में सफल रही।

मुकेश शर्मा की जीत की घोषणा होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने नवनिर्वाचित उप जिला प्रमुख का फूलमालाओं से स्वागत किया और साफा पहनाकर बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इससे पहले जिला प्रमुख पद पर आशा बैरवा निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं। अब उप जिला प्रमुख पद पर भी कांग्रेस की जीत के साथ सवाई माधोपुर जिला परिषद में पार्टी का दबदबा कायम हो गया है।