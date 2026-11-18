मध्य प्रदेश का चीता एक बार फिर रणथंभौर और करौली के वन क्षेत्रों के बीच विचरण कर रहा है। कभी रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सीमा के नजदीक तो कभी करौली के जंगलों में इसकी मौजूदगी दर्ज की जा रही है। इस बार मध्य प्रदेश का चीता KOMG 4 करौली की करणपुर रेंज से होता हुआ रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा में पहुंचा। फिलहाल इसका मूवमेंट करौली के कैलादेवी वन क्षेत्र में बना हुआ है।

रणथंभौर के उप वन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश का चीता KOMG 4 चंबल नदी पार कर रणथंभौर की भावपुर-तालड़ा रेंज में आया था। इसके बाद वह करौली के कैलादेवी वन क्षेत्र में चला गया और वहां दो से तीन दिन तक रहा। फिर चीता वहां से रणथंभौर की बालेरी रेंज के पठार के नाले की ओर पहुंचा। कुछ समय रुकने के बाद वह दोबारा करौली के कैलादेवी वन क्षेत्र में लौट गया।



पढ़ें: पुष्कर मेले में ऊंटों का अनोखा डांस, चारपाई पर चढ़कर थिरके; मालिक को मुंह में दबाकर दिखाए करतब

चीते के बार-बार रणथंभौर की ओर आने से वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वनकर्मियों की टीमें लगातार उसकी निगरानी कर रही हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश का यह चीता 45 दिनों तक रणथंभौर वन क्षेत्र में रहा था। बाद में उसे सुरक्षित मध्य प्रदेश पहुंचाया गया था। अब एक बार फिर उसके रणथंभौर और करौली के वन क्षेत्रों के बीच विचरण करने से वन विभाग सतर्क है और लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है।