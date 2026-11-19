सवाई माधोपुर में पंचायतराज चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की निगाहें परिणामों पर टिकी हैं। कल होने वाली मतगणना के बाद जिले की आठ पंचायत समितियों में प्रधान और जिला परिषद में जिला प्रमुख का चुनाव होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों को जिताकर इन पदों पर कब्जा जमाने की रणनीति में जुटे हैं।

दोनों दलों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी बाड़ाबंदी में हैं। बाड़ाबंदी में प्रत्याशी होटलों में मौज-मस्ती कर रहे हैं, जिनके वीडियो वायरल हैं। इन चुनावों में कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, सांसद हरीश मीणा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा की ओर से पूर्व नगर परिषद सभापति सुनील तिलकर को जिला प्रमुख पद का संभावित दावेदार माना जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। प्रधान और जिला प्रमुख का फैसला चुनावी जीत के साथ राजनीतिक जोड़-तोड़ और रणनीति से भी तय होगा।

भाजपा की रणनीति

विधायक जितेंद्र गोठवाल की प्रतिष्ठा खंडार विधानसभा क्षेत्र में दांव पर है। उन्होंने चौथ का बरवाड़ा और खंडार पंचायत समिति में प्रधान बनाने को जोर लगाया। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर व मलारना डूंगर में भाजपा प्रधान के लिए प्रचार किया। भाजपा नेता राजेंद्र मीणा ने बामनवास और सीताराम पोसवाल ने बोली क्षेत्र में जोर लगाया। भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर की प्रतिष्ठा गंगापुर सिटी और वजीरपुर में दांव पर है।

कांग्रेस की तैयारी

कांग्रेस भी इस स्थानीय लड़ाई में पीछे नहीं है। सवाई माधोपुर में पूर्व विधायक दानिश अबरार ने कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन किया। खंडार में पूर्व विधायक अशोक बैरवा की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी पत्नी व पुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं। बैरवा परिवार जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम है। विधायक इंदिरा मीणा ने बोली व बामनवास में प्रधान बनाने को जोर लगाया। गंगापुर सिटी में विधायक रामकेश मीणा भी कांग्रेस का प्रधान बनाने में जुटे हैं।